У Львові та області розшукують безвісти зниклу 14-річну дівчинку
Як передає Politeka.net, допомоги у пошуках дівчинки попросили у прес-службі поліції у Львівській області.
10 грудня вранці дівчинка пішла з дому в школу - відтоді відомостей про її місце перебування немає.
Єрмілова Віолетта, 2006 року народження, проживає в місті Рудки і навчається в одній з місцевих шкіл.
Увечері 5 грудня він сів у трамвай в районі Чорноморки, але вдома так і не з'явився. Прикмети: зріст 180-183 сантиметри, Світло-карі очі, русяве волосся, борода.
Якщо у вас є будь-яка інформація про його місце знаходження звертайтеся за номером 0674827700.
Обірвалося життя кумира мільйонів українських жінок: була зовсім молодою
"Затримали всю сім'ю з дітьми": в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео
У Мережу потрапило відео з дружиною-красунею Олега Винника, як виглядає незрівнянна Таюне: "До сліз..."
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
Нагадаємо, що маленька Вероніка пішла з дому і не повернулася, батьки в розпачі: одеситів просять допомогти знайти дівчинку
Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"
Також Politeka писала, що горе-мати втратила дитину в Одесі, фото: "поклала спати, а потім..."