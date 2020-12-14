До всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування Школярки, прохання погодитися на оперативну лінію 102 або в Самбірський відділ поліції.

Раніше ми повідомляли, що більше восьми діб в Одесі розшукують безвісти зниклого Артура Ліска. Чоловікові 30 років.

Увечері 5 грудня він сів у трамвай в районі Чорноморки, але вдома так і не з'явився. Прикмети: зріст 180-183 сантиметри, Світло-карі очі, русяве волосся, борода.

Якщо у вас є будь-яка інформація про його місце знаходження звертайтеся за номером 0674827700.

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