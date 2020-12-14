У Львові та області розшукують безвісти зниклу 14-річну дівчинку

Як передає Politeka.net, допомоги у пошуках дівчинки попросили у прес-службі поліції у Львівській області.

10 грудня вранці дівчинка пішла з дому в школу - відтоді відомостей про її місце перебування немає.

Єрмілова Віолетта, 2006 року народження, проживає в місті Рудки і навчається в одній з місцевих шкіл.

Прикмети дівчинки: вік 14 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся русяве, довге.
Відомо, що Віолетта була одягнена в сірий светр, сіру хутряну безрукавку, темно-синій плащ, чорні чоботи (УГІ), на голові – біла шапка з помпоном. Може мати з собою рюкзак бордового і оранжевого кольорів.

До всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування Школярки, прохання погодитися на оперативну лінію 102 або в Самбірський відділ поліції.
Раніше ми повідомляли, що більше восьми діб в Одесі розшукують безвісти зниклого Артура Ліска. Чоловікові 30 років.

Увечері 5 грудня він сів у трамвай в районі Чорноморки, але вдома так і не з'явився. Прикмети: зріст 180-183 сантиметри, Світло-карі очі, русяве волосся, борода.

Якщо у вас є будь-яка інформація про його місце знаходження звертайтеся за номером 0674827700.

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