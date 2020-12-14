Во Львове и области разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девочку

Как передает Politeka.net, помощи в поисках девочки попросили в пресс-службе полиции во Львовской области.

10 декабря утром девочка ушла из дома в школу - с тех пор сведений о ее месте пребывания нет.

Ермилова Виолетта, 2006 года рождения, проживает в городе Рудки и учится в одной из местных школ.

Приметы девочки: возраст 14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные.
Известно, что Виолетта была одета в серый свитер, серую меховую безрукавку, темно-синий плащ, черные сапоги (уги), на голове – белая шапка с помпоном. Может иметь с собой рюкзак бордового и оранжевого цветов.

Ко всем, кто владеет информацией, которая поможет установить место пребывания школьницы, просьба согласиться на оперативную линию 102 или в Самборский отдел полиции.
Ранее мы сообщали, что более восьми суток в Одессе разыскивают без вести пропавшего Артура Лиска. Мужчине 30 лет.

Вечером 5 декабря он сел в трамвай в районе Черноморки, но дома так и не появился. Приметы: рост 180-183 сантиметра, светло-карие глаза, русые волосы, борода.

Если у вам имеется любая информация о его месте нахождения обращайтесь за номером 0674827700.

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