Во Львове и области разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девочку
Как передает Politeka.net, помощи в поисках девочки попросили в пресс-службе полиции во Львовской области.
10 декабря утром девочка ушла из дома в школу - с тех пор сведений о ее месте пребывания нет.
Ермилова Виолетта, 2006 года рождения, проживает в городе Рудки и учится в одной из местных школ.
Вечером 5 декабря он сел в трамвай в районе Черноморки, но дома так и не появился. Приметы: рост 180-183 сантиметра, светло-карие глаза, русые волосы, борода.
Если у вам имеется любая информация о его месте нахождения обращайтесь за номером 0674827700.
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