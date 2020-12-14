Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, не змогла прикрити бюст у відкритій кофтині

Кім активно ділиться фото на своїй сторінці в Instagram, останнім часом викладаючи все більш відкриті і пікантні кадри з фотосесій з рекламою трендових нарядів. При цьому Бахарі намагається не перетинати межу, щоб підтримувати інтригу.

На фан-акаунті показали один з вдалих образів Гюль. Дівчина одягла чорну кофтинку-топ з досить відкритим верхом і непристойним декольте, яке прикрило бюст дівчини лише частково.

Спеціально для більшої відвертості Бахарі також не стала надягати білизну, показавши таким чином груди у всій красі. Плоский животик і неприродно тонка талія вразили мережу не менше:

"Ти прекрасна дівчина, обожнюю тебе; ти як злочин👍 👍; ідеально 20/10; Ура така красива; як красиво, я тебе обожнюю😍❤️🔥 👏; відкрий свої багатства; divinos senos !! Рикура !! 💖; Вау, вау, красиво і сексуально 🙌; така лялька; Ти мрія😘 😍 🔥; просто приголомшливо👀; Ууууууу !!! Чудово 😍; більше фотошопу було неможливо".

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При цьому Гюль ніколи не приховує тільки свій бюст, постійно випинаючи той і виставляючи напоказ в занадто відкритих декольте. У рожевій сукні з тонкого атласу моделі вдалося в черговий раз захопити шанувальників, адже тісна тканина вдало обтягнула її вигини і ще більше підкреслити величезний бюст.

Шанувальники під фото вирішили процитувати Коко Шанель: "мене не хвилює, що ти про мене думаєш. Я взагалі про тебе не думаю"»

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