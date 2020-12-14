Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не смогла прикрыть бюст в открытой кофточке

Ким активно делится фото на своей странице в Инстаграм, в последнее время выкладывая все более открытые и пикантные кадры из фотосессий с рекламой трендовых нарядов. При этом Бахари старается не пересекать черту, чтобы поддерживать интригу.

На фан-аккаунте показали один из удачных образов Гюль. Девушка надела черную кофточку-топ с довольно открытым верхом и непристойным декольте, которое прикрыло бюст девушки лишь частично.

Специально для большей откровенности Бахари также не стала надевать белье, показав таким образом грудь во всей красе. Плоский животик и неестественно тонкая талия впечатлили сеть не меньше:

«Ты прекрасная девушка, обожаю тебя; ты как преступление👍👍; Идеально 20/10; Ура такая красивая; Как красиво, я тебя обожаю 😍 ох шары покатились❤️🔥👏; открой свои богатства; Divinos senos !! Рикура !! 💖;Вау, вау, красиво и сексуально 🙌;Такая кукла; Ты мечта 😘😍🔥; Просто потрясающе 👀; Уууууууу !!! Великолепно 😍; Больше фотошопа было невозможно».

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При этом Гюль никогда не скрывает только свой бюст, постоянно выпячивая тот и выставляя напоказ в слишком открытых декольте. В розовом платье из тонкого атласа модели удалось в очередной раз восхитить поклонников, ведь тесная ткань удачно обтянула ее изгибы и еще больше подчеркнуть огромный бюст.

Поклонники под фото решили процитировать Коко Шанель: «Меня не волнует, что ты обо мне думаешь. Я вообще о тебе не думаю».

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