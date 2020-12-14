Популярна українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, поділилася новими кадрами із зимової фотосесії

Популярна зірка намагається привертати увагу до себе в Instagram за допомогою фото, на яких завжди позує в різних іміджах і з новими зачісками. Так як молода співачка не соромиться свого тіла, велика частина її нарядів складається з латексу, сіточки, Портупеї і безлічі вирізів в найнесподіваніших місцях.

На нових фото Анна позувала в чорній білизні і такого ж кольору мереживному тоненькому халатику. Брюнетка спокусливо прогнулася в спині і повернулася до камери напівбоком. Образ співачки цього разу завершували довгі чорні рукавички з тонкої сіточки і макіяж з акцентом на вишневі губи.

"Скоро Різдво і Новий Рік 🥳.Я була хорошою дівчинкою і чекаю подарунків від Санти. Як щодо вас?",- написала Анна.

Кілька готичний і похмурий образ припав фанатам до душі:

«Снігуронька, яку ми заслужили🔥; Ви сама досконалість 👏; Серйозна апаратура 🔥🌹; Упакуйте мені її 🤭🔥; Ця фотосесія просто😍❤️; Дуже красиво😍; Ух ти, гаряча штучка 🖤😍💖🌿; Гарна Снігурка 💥; Ух яка кішечка😋🥰😍; Ех, Марунька, нам жити в сумі😘».

Також раніше Анна вразила шанувальників оновленою зовнішністю.

"Як вам такий колір волосся? Або брюнеткою краще?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії MARUV позує в темному вбранні і з капелюхом на голові. Через це виконавиця Оля Полякова порівняла її з Аллою Пугачовою.

"Схожа на Пугачову в юності з таким кольором», «як говорить сама Марув: майже як Алла, тільки Анна)», «Алла Борисівна в молодості», «Пугачова в 20 років», «Алла Борисівна увійшла в чат", " чому я бачу Пугачову ????👀 » ,- пишуть її шанувальники.

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