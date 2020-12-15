18-річний син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, Архип Глушко розповів про неприємний випадок

Єдиний син Наташі Корольової і Тарзана вирішив показати, як прикрасив будинок до Нового року і відпочиває після проведеного прибирання. У розділі Сторі в Instagram молодий чоловік, переодягнений в піжаму-кігурумі, пройшовся по квартирі і поскаржився на іграшку, що мало не виколола йому очей.

"Воістину новорічний настрій, вечір в хату! Ось така у мене ялинка, природно тут дві сови-найулюбленіші пташки мої. А якщо пройти далі, можна наштовхнутися ось на цю дурницю. Вона, звичайно, красива, але трохи мені очей не виколола!» ,- зазначає молодий чоловік.

Він показав блискучу іграшку зірки з гострими кінцями і зазначив, що йому вона подобається, але занадто гостра. Пізніше Архип пройшовся по кімнаті, показав прикрашений стовп і жартома зазначив також, що «йому шкода, на стовпі цьому танцювати не можна».

До цього Королева, яка втекла в Африку від чоловіка-зрадника Сергія Глушка (справжнє ім'я стриптизера Тарзана), почала навчати тубільців своєї знаменитої пісні "маленька країна".

Але це ще квіточки. Наташу чекали кілька важких випробувань. Як вона сама розповідала, щоб роздобути їжу, доводилося полювати, крім того, співачка брала участь в шаманських обрядах і навіть приймала домашні пологи в племені.

"Це Африка, і тут треба виживати!", - з усією серйозністю заявила на опублікованих кадрах артистка.

Нагадаємо, що Архип Глушко натякнув, що любить жорсткіше: весь у батька.

Як повідомляла Politeka, Архип Глушко не втримався від спокуси і роздягнувся перед камерою: "ряди стриптизерів поповнюються!".

Також Politeka писала, що Архип Глушко пішов в рознос, татові і не снилося: "виріс хлопчик".