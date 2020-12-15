18-летний сын стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой, Архип Глушко рассказал о неприятном случае

Единственный сын Наташи Королевой и Тарзана решил показать, как украсил дом к новому году и отдыхает после проведенной уборки. В разделе Стори в Инстаграм молодой человек, переодетый в пижаму-кигуруми, прошелся по квартире и пожаловался на игрушку, что чуть не выколола ему глаз.

«Воистину новогоднее настроение, вечер в хату! Вот такая у меня елка, естественно тут две совы – самые любимые птички мои. А если пройти дальше, можно наткнуться вот на эту дребедень. Она, конечно, красивая, но чуть мне глаз не выколола!», - отмечает молодой человек.

Он показал блестящую игрушку звезды с острыми концами и отметил, что ему она нравится, но слишком острая. Позже Архип прошелся по комнате, показал украшенный столб и в шутку отметил также, что «ему жаль, на столбе этом танцевать нельзя».

До этого Королева, сбежавшая в Африку от мужа-изменника Сергея Глушко (настоящее имя стриптизера Тарзана), принялась обучать туземцев своей знаменитой песне "Маленькая страна".

Но это еще цветочки. Наташу ждали несколько трудных испытаний. Как она сама рассказывала, чтобы раздобыть еду, приходилось охотититься, кроме того, певица участвовала в шаманских обрядах и даже принимала домашние роды в племени.

"Это Африка, и здесь надо выживать!", - со всей серьезностью заявила на опубликованных кадрах артистка.

Напомним, что Архип Глушко намекнул, что любит пожестче: весь в отца.

Как сообщала Politeka, Архип Глушко не удержался от соблазна и разделся перед камерой: "Ряды стриптизеров пополняются!".

Также Politeka писала, что Архип Глушко пошел вразнос, папе и не снилось: "Вырос мальчик".