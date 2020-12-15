Зірка "Дизель Шоу" Євген Нікішин поділився улюбленим зігріваючим новорічним напоєм

Як передає Рoliteka.net, рецепт опублікували на офіційній сторінці студії в Instagram.

У "Дизель шоу" розповіли, що сьогодні, 15 грудня, відзначається Міжнародний день чаю. Саме з цього приводу артист і поділився одним з улюблених рецептів запашного напою - " м'ятно-мандариновим чаєм.

Для приготування напою з ароматом Нового року знадобляться:

5 шт. гвоздики сушеної

1 паличка кориці

3 горошини запашного перцю

1 мандарин

1 ч. л. сушеної м'яти

1 ч. л. сушеної меліси

цукор або мед (за бажанням)

400 мл води

Приготування:

1. У гарячу воду додати корицю, гвоздику і запашний перець. Кип'ятити 5 хвилин.

2. Прибрати з вогню і додати м'яту, мелісу і мандаринові кірки. Наполягати мандариновий чай з прянощами 10 хвилин.

3. Перед подачею процідити і змішати з соком мандарина.

4. Додати в ароматний мандариновий напій цукор або мед за смаком.

Зазначимо, користувачів мережі зацікавив рецепт чаю від зірки "Дизель шоу".

"Це приворотне зілля 😃 треба спробувати", " класно. Я люблю чай. Я тільки його і п'ю 🍵 спасибі. Потрібно теж спробувати", - пишуть в коментарях.

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