Зірка "Дизель Шоу" Євген Нікішин поділився улюбленим зігріваючим новорічним напоєм
Як передає Рoliteka.net, рецепт опублікували на офіційній сторінці студії в Instagram.
У "Дизель шоу" розповіли, що сьогодні, 15 грудня, відзначається Міжнародний день чаю. Саме з цього приводу артист і поділився одним з улюблених рецептів запашного напою - " м'ятно-мандариновим чаєм.
Для приготування напою з ароматом Нового року знадобляться:
- 5 шт. гвоздики сушеної
- 1 паличка кориці
- 3 горошини запашного перцю
- 1 мандарин
- 1 ч. л. сушеної м'яти
- 1 ч. л. сушеної меліси
- цукор або мед (за бажанням)
- 400 мл води
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Приготування:
1. У гарячу воду додати корицю, гвоздику і запашний перець. Кип'ятити 5 хвилин.
2. Прибрати з вогню і додати м'яту, мелісу і мандаринові кірки. Наполягати мандариновий чай з прянощами 10 хвилин.
3. Перед подачею процідити і змішати з соком мандарина.
4. Додати в ароматний мандариновий напій цукор або мед за смаком.
Зазначимо, користувачів мережі зацікавив рецепт чаю від зірки "Дизель шоу".
"Це приворотне зілля 😃 треба спробувати", " класно. Я люблю чай. Я тільки його і п'ю 🍵 спасибі. Потрібно теж спробувати", - пишуть в коментарях.
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