Звезда "Дизель Шоу" Евгений Никишин поделился любимым согревающим новогодним напитком

Как передает Рoliteka.net, рецепт опубликовали на официальной странице студии в Instagram.

В «Дизель шоу» рассказали, что сегодня, 15 декабря, отмечается Международный день чая. Именно по этому поводу артист и поделился одним из любимых рецептов душистого напитка – «мятно-мандариновым чаем.

Для приготовления напитка с ароматом Нового года понадобятся:

5 шт. гвоздики сушеной

1 палочка корицы

3 горошины душистого перца

1 мандарин

1 ч. л. сушеной мяты

1 ч. л. сушеной мелиссы

сахар или мед (по желанию)

400 мл воды

Приготовление:

1. В горячую воду добавить корицу, гвоздику и душистый перец. Кипятить 5 минут.

2. Убрать с огня и добавить мяту, мелиссу и мандариновые корки. Настаивать мандариновый чай с пряностями 10 минут.

3. Перед подачей процедить и смешать с соком мандарина.

4. Добавить в ароматный мандариновый напиток сахар или мед по вкусу.

Отметим, пользователей Сети заинтересовал рецепт чая от звезды "Дизель шоу".

«Это приворотное зелье 😃 надо попробовать», «Классно. Я люблю чай. Я только его и пью 🍵 Спасибо. Нужно тоже попробовать», - пишут в комментариях.

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