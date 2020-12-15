Звезда "Дизель Шоу" Евгений Никишин поделился любимым согревающим новогодним напитком
Как передает Рoliteka.net, рецепт опубликовали на официальной странице студии в Instagram.
В «Дизель шоу» рассказали, что сегодня, 15 декабря, отмечается Международный день чая. Именно по этому поводу артист и поделился одним из любимых рецептов душистого напитка – «мятно-мандариновым чаем.
Для приготовления напитка с ароматом Нового года понадобятся:
- 5 шт. гвоздики сушеной
- 1 палочка корицы
- 3 горошины душистого перца
- 1 мандарин
- 1 ч. л. сушеной мяты
- 1 ч. л. сушеной мелиссы
- сахар или мед (по желанию)
- 400 мл воды
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Приготовление:
1. В горячую воду добавить корицу, гвоздику и душистый перец. Кипятить 5 минут.
2. Убрать с огня и добавить мяту, мелиссу и мандариновые корки. Настаивать мандариновый чай с пряностями 10 минут.
3. Перед подачей процедить и смешать с соком мандарина.
4. Добавить в ароматный мандариновый напиток сахар или мед по вкусу.
Отметим, пользователей Сети заинтересовал рецепт чая от звезды "Дизель шоу".
«Это приворотное зелье 😃 надо попробовать», «Классно. Я люблю чай. Я только его и пью 🍵 Спасибо. Нужно тоже попробовать», - пишут в комментариях.
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