Актора Сергія Шакурова госпіталізовано в Москві
Про це у вівторок, 15 грудня, повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело.
У Шакурова діагностували китайський вірус.
Захворів 78-річний артист ще в жовтні, у нього розвинулася вірусна пневмонія, довелося лягати в лікарню. Наприкінці жовтня Шакурова відправили на доліковування-на домашній карантин.
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Але тепер стан різко погіршився, його госпіталізували знову. Зараз медики намагаються стабілізувати стан російського народного артиста.
Сім'я актора поки ніяк не коментувала повідомлення про стан його здоров'я.
Сергій Шакуров-російський театральний і кіноактор, який отримав широку популярність в сімдесятих роках минулого століття. Знявся в більш ніж ста картинах і серіалах, при цьому завжди брав активну участь у театральних постановках, з яких почалася його кар'єра.
Найвідомішими його роботами вважаються картини "Друг", "Сибіріада", «Свій серед чужих, чужий серед своїх», сучасний «Антикілер» і популярна в кінці вісімдесятих багатосерійна стрічка "Візит до Мінотавра".
Раніше ми повідомляли, що помер знаменитий російський актор Борис Плотніков, який зіграв роль доктора Борменталя у фільмі «Собаче серце».
У нього був діагностований Китайський вірус. Артист кілька днів перебував у важкому стані на ШВЛ і помер у середу, 2 грудня, у віці 71 року.
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