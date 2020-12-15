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Актора Сергія Шакурова госпіталізовано в Москві

Про це у вівторок, 15 грудня, повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело.

У Шакурова діагностували китайський вірус.

Захворів 78-річний артист ще в жовтні, у нього розвинулася вірусна пневмонія, довелося лягати в лікарню. Наприкінці жовтня Шакурова відправили на доліковування-на домашній карантин.

Але тепер стан різко погіршився, його госпіталізували знову. Зараз медики намагаються стабілізувати стан російського народного артиста.

Сім'я актора поки ніяк не коментувала повідомлення про стан його здоров'я.

Сергій Шакуров-російський театральний і кіноактор, який отримав широку популярність в сімдесятих роках минулого століття. Знявся в більш ніж ста картинах і серіалах, при цьому завжди брав активну участь у театральних постановках, з яких почалася його кар'єра.

Найвідомішими його роботами вважаються картини "Друг", "Сибіріада", «Свій серед чужих, чужий серед своїх», сучасний «Антикілер» і популярна в кінці вісімдесятих багатосерійна стрічка "Візит до Мінотавра".

Раніше ми повідомляли, що помер знаменитий російський актор Борис Плотніков, який зіграв роль доктора Борменталя у фільмі «Собаче серце».

У нього був діагностований Китайський вірус. Артист кілька днів перебував у важкому стані на ШВЛ і помер у середу, 2 грудня, у віці 71 року.

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