Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, вразила формами в костюмі з яскравим принтом

Анастасія є однією з найпопулярніших моделей, які активно діляться фото в соціальній мережі Instagram, щоб привертати увагу до себе і отримувати сотні компліментів. Так як дівчина пишається фігурою, вона відмовляється прикривати гідності і навіть, здавалося б, скромний образ, перетворюється в пікантний і відкритий, адже прикрити бюст шостого розміру не так просто.

Як видно на знімку, показаному на фан-акаунті, дівчина не боїться експериментів. Цього разу замість звичного міні-сукні Анастасія одягла костюм, що складається з обтягуючих штанів і міні-топа зі спущеними рукавами.

Крихітна смужка тканини не змогла повністю заховати форми Анастасії, що додало її цибулі нотку пікантності і зухвалості, а розпущені русяве локони вдало доповнили витончений вигляд.

«Яка ідеальна дамочка😍🔥 милота🙌; б ви зупинили цей потік сяйва❤️🔥; дуже гаряче і миленько; пізно зупинятися😍🔥🙌; Поцілунки; Я дійсно люблю тебе дитинко; Дуже мило; Природно красиво💕; Чудовий образ і шикарна жінка; бантика не вистачає; Красиво для слів; Дуже красиво я тебе люблю; Всемогутній Бог зробив так багато для вас, не залишайте Його, і Він збирається зробити більше».

Також ми писали, що темпераментна красуня не тільки не приховує свої форми, але ще і показує їх при будь-якому зручному випадку. На одному з фото, представленому на фан-акаунті для моделей, Квітко позувала в звичній розкутій позі. Дівчина в короткій чорній майці на тонких лямках і в темно-синіх джинсах виглядала дуже привабливо.

Вся справа в тому, що красуня не стала надягати ліфчик, тому її бюст шостого розміру був ледь прикритий тканиною, що і привернуло увагу користувачів Instagram.

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