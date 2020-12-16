Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, впечатлила формами в костюме с ярким принтом

Анастасия является одной из самых популярных моделей, которые активно делятся фото в социальной сети Инстаграм, чтобы привлекать внимание к себе и получать сотни комплиментов. Так как девушка гордится фигурой, она отказывается прикрывать достоинства и даже, казалось бы, скромный образ, превращается в пикантный и открытый, ведь прикрыть бюст шестого размера не так просто.

Как видно на снимке, показанном на фан-аккаунте, девушка не боится экспериментов. В этот раз вместо привычного мини-платья Анастасия надела костюм, состоящий из обтягивающих брюк и мини-топа со спущенными рукавами.

Крошечная полоска ткани не смогла полностью спрятать формы Анастасии, что придало ее луку нотку пикантности и дерзости, а распущенные русые локоны удачно дополнили изящный вид.

«Какая идеальная дамочка😍🔥 милота🙌; вы бы остановили этот поток сияния❤️🔥; очень горячо и миленько; поздно останавливаться😍🔥🙌; Поцелуи; Я действительно люблю тебя детка; Очень мило; Естественно красиво💕; Великолепный образ и шикарная женщина; бантика не хватает; Красиво для слов; Очень красиво я тебя люблю; Всемогущий Бог сделал так много для вас, не оставляйте Его, и Он собирается сделать больше».

Также мы писали, что темпераментная красотка не только не скрывает свои формы, но еще и показывает их при любом удобном случае. На одном из фото, представленном на фан-аккаунте для моделей, Квитко позировала в привычной раскрепощенной позе. Девушка в короткой черной майке на тонких лямках и в темно-синих джинсах выглядела очень привлекательно.

Все дело в том, что красотка не стала надевать лифчик, потому ее бюст шестого размера был едва прикрыт тканью, что и привлекло внимание пользователей Инстаграм.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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