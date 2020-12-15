Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала свої ідеальні форми в сауні
Відома красуня радує шанувальників кадрами, де б не була, пише Politeka.net. Цього разу спокусниця постала в спокусливому купальнику в сауні.
Зірка любить "прогрівати кісточки" і нерідко публікує кадри з парилки. Цього разу модель вибрала відверте бікіні, що обтягнуло її великі груди.
Бюст мало не вискакував з-під маленького ліфчика і навіть трохи показався. Тонка смужка тканини тягнулася за спину і утримувала на місці цей купальний наряд.
Пружний животик знаменитості блищав від поту, крім того погляд приваблювала ідеальна талія - очі не відірвати.
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Волосся модель забрала в хвіст і дивилася в камеру.
"Пітна", - написала Келлі.
Кадри в сторіс були оприлюднені кілька годин тому не зуміли у відкритому доступі зібрати багато лайків і коментарів. Ймовірно, красуні написали багато приємного в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл повністю роздяглася, блиснувши пишним бюстом, однак при цьому встигнувши його приховати руками.
Браслети на зап'ястях красиво виблискували в темряві. Волосся Келлі було розпущене і красиво спускалося по спині.
Примітно, що модель була з хвостом русалки, який був опущений під воду.
Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала без одягу. Дівчина дозволила себе зняти по груди, яка прямо випирала на кадрі. Волосся красуня зібрала в хвостик, щоб не заважало. Красуня дивилася в камеру і зовсім не бентежилася відсутністю одягу.
Зірка підкорила досконалостями і отримала багато компліментів.
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