Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свои идеальные формы в сауне

Известная красотка радует поклонников кадрами, где бы не была, пишет Politeka.net. В этот раз соблазнительница предстала в соблазнительном купальнике в сауне.

Звезда любит "прогревать косточки" и нередко публикует кадры из парилки. В этот раз модель выбрала откровенное бикини, обтянувшее ее большую грудь.

Бюст чуть ли не выскакивал из-под маленького лифчика и даже немного показался. Тонкая полоска ткани тянулась за спину и удерживала на месте этот купальный наряд.

Упругий животик знаменитости блестел от пота, кроме того взгляд привлекала идеальная талия - глаз не оторвать.

Волосы модель забрала в хвост и смотрела в камеру.

"Потная", - написала Келли.

Кадры в сторис были обнародованы несколько часов назад не сумели в открытом доступе собрать много лайков и комментариев. Вероятно, красотке написали много приятного в личной переписке.

Ранее мы писали, что Келли Гейл полностью разделась, сверкнув пышным бюстом, однако при этом успев его скрыть руками.

Браслеты на запястьях красиво сверкали в темноте. Волосы Келли были распущены и красиво спускались по спине.

Примечательно, что модель была с хвостом русалки, который был опущен под воду.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала без одежды. Девушка позволила себя снять по грудь, которая прямо выпирала на кадре. Волосы красотка собрала в хвостик, чтобы не мешали. Красотка смотрела в камеру и совсем не смущалась отсутствием одежды.

Звезда покорила совершенствами и получила много комплиментов.

Напомним, полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца

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