Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свои идеальные формы в сауне
Известная красотка радует поклонников кадрами, где бы не была, пишет Politeka.net. В этот раз соблазнительница предстала в соблазнительном купальнике в сауне.
Звезда любит "прогревать косточки" и нередко публикует кадры из парилки. В этот раз модель выбрала откровенное бикини, обтянувшее ее большую грудь.
Бюст чуть ли не выскакивал из-под маленького лифчика и даже немного показался. Тонкая полоска ткани тянулась за спину и удерживала на месте этот купальный наряд.
Упругий животик знаменитости блестел от пота, кроме того взгляд привлекала идеальная талия - глаз не оторвать.
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Волосы модель забрала в хвост и смотрела в камеру.
"Потная", - написала Келли.
Кадры в сторис были обнародованы несколько часов назад не сумели в открытом доступе собрать много лайков и комментариев. Вероятно, красотке написали много приятного в личной переписке.
Ранее мы писали, что Келли Гейл полностью разделась, сверкнув пышным бюстом, однако при этом успев его скрыть руками.
Браслеты на запястьях красиво сверкали в темноте. Волосы Келли были распущены и красиво спускались по спине.
Примечательно, что модель была с хвостом русалки, который был опущен под воду.
Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала без одежды. Девушка позволила себя снять по грудь, которая прямо выпирала на кадре. Волосы красотка собрала в хвостик, чтобы не мешали. Красотка смотрела в камеру и совсем не смущалась отсутствием одежды.
Звезда покорила совершенствами и получила много комплиментов.
Напомним, полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца
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