Роксолана звела з розуму в новому пікантному образі

Актриса Ольга Сумська захопила гарячим чином

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі фото в "сторіз" в Instagram.

На одному з кадрів Сумська відображена в повний зріст. Вона позує в костюмі стюардеси. Актриса тримає в руках букети жовтих і синіх хризантем.

Відзначимо, пікантності образу додає глибоке декольте, в якому видно пишні форми артистки.

"Давненько не грали "БоїнгБоїнг", - написала вона.

Також Сумкая показала Селфі, зроблене в авто. Актриса дивиться у вікно автомобіля крізь масивні окуляри з затемненими стеклами. Її губи нафарбовані ніжно рожевою помадою. Дивлячись на таке фото, складно повірити, що Сумській насправді 54 роки. Виглядає вона дуже молодо.

Раніше ми писали, що Сумська показала зблизька нев'янучу красу, здивувавши яскравим макіяжем. Актриса обрадувала шанувальників прийдешніми виставами.

"Оля, ви чарівна красуня», «ви неймовірно красива, сил вам», «як завжди прекрасна», «найкрасивіша жінка», «Чарівна леді», «Магічний погляд прекрасної леді», - не втрималися шанувальники, щоб не залишити компліменти в коментарях.

Нагадаємо, що Ольга Сумська вперше розповіла про пережиту трагедію, пов'язану з дитиною: "я втратила...".

А ще Politeka писала, що розпатлана Ольга Сумська в шкірі розбурхала образом з "Майстра і Маргарити": "почервоніла і...".

Також Politeka повідомляла, що 54-річна Ольга Сумська у вишиванці вразила зовнішністю на зйомках: "Нехай всі українські жінки...".