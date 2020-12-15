Актриса Ольга Сумская восхитила горячим образом

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие фото в "сториз" в Инстаграм.

На одном из кадров Сумская запечатлена в полный рост. Она позирует в костюме стюардессы. Актриса держит в руках букеты желтых и синих хризантем.

Отметим, пикантности образу добавляет глубокое декольте, в котором видны пышные формы артистки.

"Давненько не играли "БоингБоинг ", - написала она.

Также Сумкая показала селфи, сделанное в авто. Актриса смотрит в окно автомобиля сквозь массивные очки с затемненными стеклами. Ее губы накрашены нежно розовой помадой. Глядя на такое фото, сложно поверить, что Сумской на самом деле 54 года. Выглядит она очень молодо.

Ранее мы писали, что Сумская показала сблизка неувядающую красоту, удивив ярким макияжем. Актриса обрадовала поклонников грядущими спектаклями.

«Оля, вы волшебная красавица», «Вы невероятно красивая, сил вам», «Как всегда прекрасная», «Самая красива женщина», «Очаровательная леди», «Магический взгляд прекрасной леди», - не удержались поклонники, чтобы не оставить комплименты в комментариях.

Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".

А еще Politeka писала, что растрепанная Ольга Сумская в коже взбудоражила образом из "Мастера и Маргариты": "Покраснела и...".

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская в вышиванке впечатлила внешностью на съемках: "Пусть все украинские женщины...".