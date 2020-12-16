Американська модель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret в короткому вбранні показала ідеальну фігуру

Зірка вражає формами в різних нарядах, тому жоден образ не приховати від поглядів шанувальників, пише Politeka.net. Користувачі мережі створили фан-сторінку, присвячену красуні і публікують в ній архівні фото.

Так, в Instagram з'явився знімок, на якому Емілі постала в короткому комбінезоні без білизни. Наряд мав пікантний виріз, з нього виставився великий бюст.

Груди виглядали дуже спокусливо і заворожували своєю досконалістю.

Крім того, комбінезон був дуже коротким і навряд чи приховував найінтимніші частини тіла, при цьому оголивши стрункі ніжки.

Ратаковськи тримала в одній руці келих з коктейлем, а в іншій - сумочку у вигляді фотоапарата.

Красиві очі були підкреслені світлими тінями, а губи - рожевим блиском. Образ вийшов ідеальним - прямо вогненний вид.

Фото зібрало десятки лайків і жодного коментаря.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи задерла ніжки і подивилася в камеру. Примітно, що вигляд у красуні був розпатланим, волосся було неакуратно укладене.

Очі були підкреслені чорним олівцем, а губи були пухкими і без косметики притягували погляд.

Тісний ліфчик підіймав бюст, а на шиї блищав ланцюжок.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала сидячи в кріслі. Красуня одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки. Також важко не помітити плоский животик.

Зверху Емілі одягла джинсову куртку, яку грайливо приспустила.

Нагадаємо, розкішна Емілі Ратаковськи засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною

А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковськи "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте

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