Американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret в коротком наряде показала идеальную фигуру

Звезда впечатляет формами в разных нарядах, поэтому ни один образ не уходит от взглядов поклонников, пишет Politeka.net. Пользователи сети создали фан-страничку, посвященную красотке и публикуют в ней архивные фото.

Так, в Инстаграм появился снимок, на котором Эмили предстала в коротком комбинезоне без белья. Наряд имел пикантный вырез, из него выставился большой бюст.

Грудь выглядела очень соблазнительно и завораживала своим совершенством.

Кроме того, комбинезон был очень коротким и едва ли скрывал самые интимные части тела, при этом оголив стройные ножки.

Ратаковски держала в одной руке бокал с коктейлем, а в другой - сумочку в виде фотоаппарта.

Красивые глаза были подчеркнуты светлыми тенями, а губы - розовым блеском. Образ получился идеальным - прямо огненный вид.

Фото собрало десятки лайков и ни одного комментария.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски задрала ножки и посмотрела в камеру. Примечательно, что вид у красотки был растрепанным, волосы были неаккуратно уложены.

Глаза были подчеркнуты черным карандашом, а губы были пухлыми и без косметики притягивали взгляд.

Тесный лифчик приподнимал бюст, а на шее блестела цепочка.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала сидя в кресле. Красотка надела черный купальник с вырезом посередине. Из большой "дырки" выставился немаленький бюст звезды. Также трудно не заметить плоский животик.

Сверху Эмили надела джинсовую куртку, которую игриво приспустила.

Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью

А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте

Также Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах