Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах Шулявського мосту в Києві

На відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП. Справа в тому, що на шляхопроводі впало відразу три електроопори.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мешканка Києва Інга Мезеря і показала відео, зняте після події (щоб його подивитися доскрольте вниз). Крім того кадри з Шулявського мосту з'явилися в Telegram Київ Оперативний.

За словами Інги, їй дуже пощастило. Вона побачила, як падає стовп і різко загальмувала.

Наразі рух транспорту на Шулявському мосту уповільнено. Електричні стовпи впали, спершись на захисні огорожі моста. Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах.

Користувачі мережі пораділи, що все обійшлося без жертв, а також дивувалися, чому таке сталося на відремонтованому мосту.

"Страшно по місту пересуватися з такими ремонтами", " він вже. Теж втомився?", "Слава Богу все обійшлося і що з реакцією все в порядку", "стовп втомився", "То капець! Немає слів! Слава богу що без жертв!", "Дивно, що відразу всі попадали... Це помилка інженера чи диверсія?",- пишуть українці під відповідними відео.

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