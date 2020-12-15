Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах Шулявського мосту в Києві
На відремонтованому Шулявському мосту в Києві 15 грудня сталася НП. Справа в тому, що на шляхопроводі впало відразу три електроопори.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мешканка Києва Інга Мезеря і показала відео, зняте після події (щоб його подивитися доскрольте вниз). Крім того кадри з Шулявського мосту з'явилися в Telegram Київ Оперативний.
За словами Інги, їй дуже пощастило. Вона побачила, як падає стовп і різко загальмувала.
Розкішна мама Дженніфер Лопес приголомшила молодим виглядом у свої 75 років: "Можна і скромніше…"
Корольова, яка втекла від Тарзана, розбурхала новою зовнішністю і не тільки: "Без цього надутого жеребця..."
Зупинилося серце легенди російського кіно, колеги розповіли про трагедію: "Пішла епоха..."
У Мережу потрапило відео з дружиною-красунею Олега Винника, як виглядає незрівнянна Таюне: "До сліз..."
Наразі рух транспорту на Шулявському мосту уповільнено. Електричні стовпи впали, спершись на захисні огорожі моста. Перебої з рухом автомобілів спостерігаються на всіх чотирьох смугах.
Користувачі мережі пораділи, що все обійшлося без жертв, а також дивувалися, чому таке сталося на відремонтованому мосту.
"Страшно по місту пересуватися з такими ремонтами", " він вже. Теж втомився?", "Слава Богу все обійшлося і що з реакцією все в порядку", "стовп втомився", "То капець! Немає слів! Слава богу що без жертв!", "Дивно, що відразу всі попадали... Це помилка інженера чи диверсія?",- пишуть українці під відповідними відео.
Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото
Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.