Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах Шулявского моста в Киеве

На отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. Дело в том, что на путепроводе упало сразу три электроопоры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря и показала видео, снятое после происшествия (чтобы его посмотреть доскрольте вниз). Кроме того кадры из Шулявского моста появились в Telegram Киев Оперативный.

По словам Инги, ей очень повезло. Она увидела, как падает столб и резко затормозила.

Сейчас движение транспорта на Шулявском мосту замедлено. Электрические столбы упали, опершись на защитные ограждения моста. Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах.

Пользователи сети порадовались, что все обошлось без жертв, а также удивлялись, почему такое произошло на отремонтированном мосту.

"Страшно по городу передвигаться с такими ремонтами", "Он уже. Тоже устал?", "Слава Богу все обошлось и что с реакцией все в порядке", "Столб устал", "Капец! Нет слов! Слава богу что без жертв!", "Странно, что сразу все попадали... Это ошибка инженера или диверсия?", - пишут украинцы под соответствующими видео.

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