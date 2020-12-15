Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах Шулявского моста в Киеве
На отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. Дело в том, что на путепроводе упало сразу три электроопоры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря и показала видео, снятое после происшествия (чтобы его посмотреть доскрольте вниз). Кроме того кадры из Шулявского моста появились в Telegram Киев Оперативный.
По словам Инги, ей очень повезло. Она увидела, как падает столб и резко затормозила.
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Сейчас движение транспорта на Шулявском мосту замедлено. Электрические столбы упали, опершись на защитные ограждения моста. Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах.
Пользователи сети порадовались, что все обошлось без жертв, а также удивлялись, почему такое произошло на отремонтированном мосту.
"Страшно по городу передвигаться с такими ремонтами", "Он уже. Тоже устал?", "Слава Богу все обошлось и что с реакцией все в порядке", "Столб устал", "Капец! Нет слов! Слава богу что без жертв!", "Странно, что сразу все попадали... Это ошибка инженера или диверсия?", - пишут украинцы под соответствующими видео.
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