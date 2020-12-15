Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, приміряла рожеву білизну з сіточкою для рекламних кадрів

Дівчина все частіше з'являється в різних образах на фото, представлених на сторінці в Instagram. Кім почала працювати з різними брендами білизни і зніматися для реклами відносно недавно, тому всі пікантні фото Лі не залишають фанатів байдужими.

Раніше знаменитість ділилася виключно кадрами з роботи – Кім працює діджеєм в нічних клубах. Однак тепер дівчина також бере участь в зйомках для глянцю, чоловічих журналів і онлайн-магазинів.

Кадр, на якому вона позує в одній ніжно-рожевій білизні з сіточкою, спровокував бурхливі обговорення. Ідеальний загар, яскравий макіяж і мінімум прикрас зробили цибулю Кім Лі дуже спокусливим. Сидячи на м'якому дивані дівчина також показала татуювання на ніжці, на яку звернули увагу шанувальники:

"Красиві груди; красуня, я буду чекати тебе завжди тут; так жарко і сексуально; знищувальна красуня; ці губи; Ваша різкість😍❤️; Ясно працює для нас одна спокуса; Королева 👑 😍 😘 @ kimlee; у вас є тільки фотографія, зроблена зліва? ❤ ️ ❤ ️ 👌 ; теперішній час до тебе не готовий; Ух ти .... Дивлячись на соковиті, соковиті буббі Кім ... божеволіти».

Ми також писали, що в цілому Лі не переходить межі і завжди приховує головне. На пляжі дівчина незмінно з'являється в купальниках з досить простим дизайном: без малюнків, принтів і відвертих вирізів за винятком зони декольте.

Цього разу вона подражнила образом в персиковому купальнику на відпочинку. Дівчина повернулася в сторону, приховуючи обличчя від сонця під солом'яним капелюхом, а довгі чорні локони розпустила.

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