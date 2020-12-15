Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, примерила розовое белье с сеточкой для рекламных кадров
Девушка все чаще появляется в разных образах на фото, представленных на странице в Инстаграм. Ким начала работать с различными брендами белья и сниматься для рекламы относительно недавно, поэтому все пикантные фото Ли не оставляют фанатов равнодушными.
Ранее знаменитость делилась исключительно кадрами с работы – Ким работает диджеем в ночных клубах. Однако теперь девушка также принимает участие в съемках для глянца, мужских журналов и онлайн-магазинов.
Кадр, на котором она позирует в одном нежно-розовом белье с сеточкой, спровоцировал бурные обсуждения. Идеальный загар, яркий макияж и минимум украшений сделали лук Ким Ли очень соблазнительным. Сидя на мягком диване девушка также показала татуировку на ножке, на которую обратили внимание поклонники:
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«Красивая грудь; красавица, я буду ждать тебя всегда здесь; Так жарко и сексуально; уничтожительная красавица; эти губы; Ваша резкость😍 сочные не только губы❤️; Ясно работает для нас одно искушение; Королева 👑😍😘 @kimlee; У вас есть только фотография, сделанная слева? ❤️❤️👌; настоящее время к тебе не готово; Ух ты .... Глядя на сочные, сочные бубби Ким ... схожу с ума».
Мы также писали, что в целом Ли не переходит границы и всегда скрывает главное. На пляже девушка неизменно появляется в купальниках с довольно простым дизайном: без рисунков, принтов и откровенных вырезов за исключением зоны декольте.
В этот раз она подразнила образом в персиковом купальнике на отдыхе. Девушка повернулась в сторону, скрывая лицо от солнца под соломенной шляпой, а длинные черные локоны распустила.
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