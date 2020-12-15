10-річна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Чернівецькій області.
Правоохоронці повідомили, що інцидент стався 13 грудня в одному з багатоповерхових будинків міста.
"Для з'ясування обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Черновецького відділу поліції. Правоохоронці встановили, що 10 - річний хлопчик був один в кімнаті і з власної необережності випав з вікна", - йдеться в повідомленні.
Хлопчик в результаті падіння отримав численні травми і зараз знаходиться в лікарні.
Раніше ми повідомляли, що харків'янин випав з вікна багатоповерхівки ввечері, 8 грудня.
Кошовий з "Квартал 95" з бубонцем і чубчиком ошелешив безглуздим зовнішнім виглядом: "Бродяги, скоро…"
Оскаженілий Кошовий з "Квартал 95" жорстко звернувся до українців, відео: "Припиніть…"
Схудла Ані Лорак у "золоті" потрусила своїм соромом, засвітивши найпікантніші місця: "Відпад!"
Корольова, яка втекла від Тарзана, розбурхала новою зовнішністю і не тільки: "Без цього надутого жеребця..."
Очевидці повідомили поліцейським, що у дворі біля будинку по проспекту Перемоги лежить тіло чоловіка, який випав з вікна.
Від отриманих травм він помер у лікарні.
За фактом смерті 33-річного харків'янина слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок".
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".