10-річна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Чернівецькій області.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався 13 грудня в одному з багатоповерхових будинків міста.

"Для з'ясування обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Черновецького відділу поліції. Правоохоронці встановили, що 10 - річний хлопчик був один в кімнаті і з власної необережності випав з вікна", - йдеться в повідомленні.

Хлопчик в результаті падіння отримав численні травми і зараз знаходиться в лікарні.



Раніше ми повідомляли, що харків'янин випав з вікна багатоповерхівки ввечері, 8 грудня.

Очевидці повідомили поліцейським, що у дворі біля будинку по проспекту Перемоги лежить тіло чоловіка, який випав з вікна.

Від отриманих травм він помер у лікарні.

За фактом смерті 33-річного харків'янина слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".