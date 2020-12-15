10-летний ребенок выпал из окна на пятом этаже
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Черновецкой области.
Правоохранители сообщили, что инцидент произошел 13 декабря в одном из многоэтажных домов города.
"Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Черновецкого отдела полиции. Правоохранители установили, что 10-летний мальчик был один в комнате и по собственной неосторожности выпал из окна", - говорится в сообщении.
Мальчик в результате падения получил многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.
Ранее мы сообщали, что харьковчанин выпал из окна многоэтажки вечером, 8 декабря.
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Очевидцы сообщили полицейским, что во дворе у дома по проспекту Победы лежит тело мужчины, выпавшего из окна.
От полученных травм он умер в больнице.
По факту смерти 33-летнего харьковчанина следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".