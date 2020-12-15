Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", продовжує розбурхувати образами у відпустці

Відправившись у відпустку вперше за довгий час, Демі почала активно хвалитися кадрами з відпустки, більшість з яких викладає тільки в розділі Сторі. Дівчина подорожує разом з подругами, але намагається показувати в кадрі лише себе.

Так, на фан-акаунті також з'явилося одне з фото знаменитості, яка позувала в досить відвертому вигляді за своїм столиком. Схоже, Демі так розслабилася, що вирішила не приділяти часу своїм образам, вважаючи за краще хвалитися самими достоїнствами.

У сукні з бірюзово-синіми кольорами дівчина навмисно розстебнула гудзики практично до пупка і посвітила пишним бюстом, чи прикритим тканиною. Свій образ Роуз завершила легким макіяжем і масивними сережками без каменів.

"Серце тремтить від неї😍; моя чудова леді, де ваші кордони😘 як солодкі вишні😘; Ти така мила дівчина🔥 🌹 😍 🤍; завжди красиво; ти стріляєш😍; латаття великі; який макіяж ти використовуєш? 😍 😍 😍 ; улюблене фото всіх часів висячі груди, що може бути жахливіше 🤢 🤢 🤢 і попа як у бегемота🐂 🐂 🐂; сережки? Вони мені потрібні хахаВау, красиве тіло, мед, і мені це подобається😍 😘».

Ми також писали, що кілька днів тому Демі розповіла, що вирушила на відпочинок в Танзанію, де відмінно проводить час з близькими і розважається, відвідуючи Еко-парки і милується природою з готелю з панорамними вікнами.

На фан-акаунтах шанувальники також поспішили показати серії фото з останніх подорожей зірки. Одні з кадрів приємно вразив фанатів, адже просте особисте Селфі було зроблено з одним єдиним акцентом – прямо на пишний бюст шостого розміру.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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