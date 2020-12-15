Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", продолжает будоражить образами в отпуске

Отправившись в отпуск впервые за долгое время, Деми начала активно хвастаться кадрами из отпуска, большинство из которых выкладывает только в разделе Стори. Девушка путешествует вместе с подругами, но старается показывать в кадре лишь себя.

Так, на фан-аккаунте также появилось одно из фото знаменитости, которая позировала в довольно откровенном виде за своим столиком. Похоже, Деми так расслабилась, что решила не уделять времени своим образам, предпочитая хвастаться самими достоинствами.

В платье с бирюзово-синими цветами девушка намеренно расстегнула пуговицы практически до пупка и посветила пышным бюстом, едва ли прикрытым тканью. Свой образ Роуз завершила легким макияжем и массивными серьгами без камней.

«Сердце трепещет от нее😍; Моя великолепная леди, где ваши границы😘 как сладкие вишни😘; Ты такая милая девушка🔥🌹😍🤍; Всегда красиво; ты стреляешь😍; кувшинки большие; Какой макияж ты используешь? 😍😍😍; любимое фото всех времен висячая грудь, что может быть ужаснее 🤢🤢🤢и попа как у бегемота 🐂🐂🐂; Серьги? Они мне нужны хахаВау, красивое тело, мед, и мне это нравится 😍😘».

Мы также писали, что несколько дней назад Деми рассказала, что отправилась на отдых в Танзанию, где отлично проводит время с близкими и развлекается, посещая эко-парки и любуется природой из отеля с панорамными окнами.

На фан-аккаунтах поклонники также поспешили показать серии фото из последних путешествий звезды. Одни из кадров приятно поразил фанатов, ведь простое личное селфи было сделано с одним единственным акцентом – прямо на пышный бюст шестого размера.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике