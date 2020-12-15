Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, вразила кадром у занадто тонкому ТОПі

Олена звикла підкорювати Instagram досить сміливими образами, під яким зовсім не приховує свої достоїнства. Дівчина носить міні-сукні, що не прикривають сідниці і зону декольте. А також навіть під час зйомок для реклами одягу знімає білизну.

Омович часто критикують за Відверті кадри, обговорюють за худу фігуру і любов до пластики. Тим не менш, зірка також отримує масу компліментів від відданих фанатів, які вважають, що дівчина відрізняється від інших і не приховує всіх маніпуляцій, що з собою робила.

На представленому фото спокуслива модель з засмаглою шкірою влаштувала раніше під час відпочинку зйомку, показавши сміливий образ без ліфчика. У білому крихітному топі і з розстебнутими Екстра-короткими шортами Омович виглядала досить привабливо:

"Дивно💖 🌹 🌹; просто ідеально; недавно писала що застудилася тепер знову😂 👍; ти чудово виглядаєш👅 🤪 🍒; мене одяг як рукавички😀; наймиліша дівчина😚; без коментарів❤️❤️; тобі не холодно? 🥶 ; Ідеально, пік пристрасті❤️; ми не знаємо що це таке; гарний вид ззаду? Покажіть; смачна Малятко; нормальна баба, живе для себе і кладе на думку інших».

Також ми писали, що Олена звикла при цьому під час робочої зйомки завжди виставляти напоказ свій бюст, так як дуже пишається ним і вважає, що ховати його ні має сенсу. Вся справа в тому, що Омович раніше неодноразово робила пластику, щоб отримати бюст аж шостого розміру.

Як видно на нових фото Омович, дівчина і правда виглядає дуже спокусливо завдяки демонстрації своїх форм в Білій міні-сукні зі стяжками. Головне родзинкою її образу стала відсутність ліфчика, чому шанувальники відразу звернули увагу на достоїнства.

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