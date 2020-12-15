Популярна російська співачка Оля Бузова збентежила фанатів, примірявши екстра-міні сукню
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Ох вже цей грудень 🥰 🥰 🥰 зйомки non stop зато зате, є привід вбиратися кожен день👸 🏻 🥰. Сьогодні я в бордо», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Бузова позує в екстра-міні плаття, яке ефектно підкреслює її ідеальні ноги. Шанувальники високо оцінили витівку кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
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"Шикарно виглядаєш", "богиня", "краща", "ух, як потрясно, люблю таку колірну гамму", "прекрасна – як завжди", "крутий прикид", "ти просто супер красуня! Так тримати здоров'я й успіхів", - пишуть вони.
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Так, зірка Ольга Бузова в хорошому настрої поділилася з фанатами знімком, яке було зроблено по завершенню ток-шоу, в якому співачка в якості ведучої.
Ефір зірка проводила білій блузці з величезним декольте, а також сірому костюмі-двійці. Образ Бузова доповнила яскравим макіяжем і міні-кісками.
Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні
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