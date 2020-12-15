Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, не перестає радувати фанатів фатальними образами

Гюль тільки набирає популярність в мережі Instagram, але вже перевершила багатьох молодих фітнес-блогерш і продовжує активно працювати над образами. На відміну від інших альтернативних моделей, Бахарі працює з магазинами одягу і рекламує виключно сукні або скромні костюми з єдиною пікантною деталлю в образі.

Бахарі воліє інтригувати саме розкішними декольте. Цей раз не був винятком. Молода красуня з довгими розпущеними локонами приміряла костюм з чорного оксамиту з тонкою, напівпрозорою вставкою на рукавах. Мінімалістичний образ в поєднанні з яскравим макіяжем і глибоким вирізом зробили з Бахарі справжню спокусницю.

"Ой, це приголомшливо!; Гарне вбрання!!!; Ти такий ідеальний чоловічок😍; ціла закуска тут; виглядає так красиво в чорному; обожнюю цей наряд! Всім не рухатися😍; бомбічна жінка; я б хотів загубитися в твоїх вигинах; Уаау які у тебе красиві ноги багаті; Мені подобається твоє обличчя; Ух ти супер така красива фігура».

На фан-акаунті також показали один з вдалих образів Гюль. Дівчина одягла чорну кофтинку-топ з досить відкритим верхом і непристойним декольте, яке прикрило бюст дівчини лише частково.

Спеціально для більшої відвертості Бахарі також не стала надягати білизну, показавши таким чином груди у всій красі. Плоский животик і неприродно тонка талія вразили мережу не менше.

Нагадавши, Турецька Кардашьян вразила розмірами "динек" в червоному оксамиті

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в тісному ТОПі полонила соковитими формами, видно все

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Турецька Кардашьян посвітила добром в облягаючому вбранні в сітку