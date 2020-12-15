Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не перестает радовать фанатов роковыми образами

Гюль только набирает популярность в сети Инстаграм, но уже превзошла многих молодых фитнес-блогерш и продолжает активно работать над образами. В отличие от других альтернативных моделей, Бахари работает с магазинами одежды и рекламирует исключительно платья или скромные костюмы с единственной пикантной деталью в образе.

Бахари предпочитает интриговать именно роскошными декольте. Этот раз не был исключением. Молодая красотка с длинными распущенными локонами примерила костюм из черного бархата с тонкой, полупрозрачной вставкой на рукавах. Минималистичный образ в сочетании с ярким макияжем и глубоким вырезом сделали из Бахари настоящую искусительницу.

«Ой, это потрясающе!; Красивый наряд!!!; Ты такой идеальный человечек😍; Целая закуска здесь; Выглядит так красиво в черном; Обожаю этот наряд! Всем не двигаться😍; бомбическая женщина; Я бы хотел потеряться в твоих изгибах; Уаау какие у тебя красивые ноги богатые; Мне нравится твое лицо; Ух ты супер такая красивая фигура».

На фан-аккаунте также показали один из удачных образов Гюль. Девушка надела черную кофточку-топ с довольно открытым верхом и непристойным декольте, которое прикрыло бюст девушки лишь частично.

Специально для большей откровенности Бахари также не стала надевать белье, показав таким образом грудь во всей красе. Плоский животик и неестественно тонкая талия впечатлили сеть не меньше.

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