Сім'я поліцейського з Броварів потребує термінової допомоги для порятунку сина
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції України.
У хлопчика Єгора рідкісне нервово-м'язове захворювання - спінальна м'язова атрофія 2-го типу.
Щоб вижити, йому необхідний укол найдорожчого в світі препарату "Золгенсма" вартістю понад 2,3 мільйона доларів.
"Ввести препарат потрібно встигнути до двох років. Тоді у хлопчика буде шанс на життя", - йдеться в повідомленні.
"Ввести препарат потрібно встигнути до двох років. Тоді у хлопчика буде шанс на життя", - йдеться в повідомленні.
На цей час дитина з мамою знаходяться в Польщі, де йому надають допомогу.
"Щодня з хлопчиком займаються лікарі, щоб хоча б підтримувати його теперішній стан. Важливо, щоб Єгор не втратив тих навичок, що вже має, – самостійно сидіти, рухати руками, тримати голову, ковтати, дихати. За словами лікарів, Єгорчик - один з найсильніших пацієнтів, і шанси вижити у нього дуже великі. Але за умови, що буде зроблений укол препарату", - йдеться в повідомленні.
"Щодня з хлопчиком займаються лікарі, щоб хоча б підтримувати його теперішній стан. Важливо, щоб Єгор не втратив тих навичок, що вже має, – самостійно сидіти, рухати руками, тримати голову, ковтати, дихати. За словами лікарів, Єгорчик - один з найсильніших пацієнтів, і шанси вижити у нього дуже великі. Але за умови, що буде зроблений укол препарату", - йдеться в повідомленні.
Для сім'ї вартість ін'єкції є непідйомною, тому вони звертаються за допомогою до українців.
На даний момент вже вдалося зібрати близько 200 тисяч доларів - це близько 9% від усієї необхідної суми.
На даний момент вже вдалося зібрати близько 200 тисяч доларів - це близько 9% від усієї необхідної суми.
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