Сім'я поліцейського з Броварів потребує термінової допомоги для порятунку сина





Як передає Politeka.net , про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції України.

У хлопчика Єгора рідкісне нервово-м'язове захворювання - спінальна м'язова атрофія 2-го типу.

Щоб вижити, йому необхідний укол найдорожчого в світі препарату "Золгенсма" вартістю понад 2,3 мільйона доларів.



"Ввести препарат потрібно встигнути до двох років. Тоді у хлопчика буде шанс на життя", - йдеться в повідомленні.

На цей час дитина з мамою знаходяться в Польщі, де йому надають допомогу.



"Щодня з хлопчиком займаються лікарі, щоб хоча б підтримувати його теперішній стан. Важливо, щоб Єгор не втратив тих навичок, що вже має, – самостійно сидіти, рухати руками, тримати голову, ковтати, дихати. За словами лікарів, Єгорчик - один з найсильніших пацієнтів, і шанси вижити у нього дуже великі. Але за умови, що буде зроблений укол препарату", - йдеться в повідомленні.