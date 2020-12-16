Семья полицейского из Броваров нуждается в срочной помощи для спасения сына
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Национальной полиции Украины.
У мальчика Егора редкое нервно-мышечное заболевание-спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Чтобы выжить, ему необходим укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» стоимостью более 2,3 миллиона долларов.
"Ввести препарат нужно успеть до двух лет. Тогда у мальчика будет шанс на жизнь", - говорится в сообщении.
"Ввести препарат нужно успеть до двух лет. Тогда у мальчика будет шанс на жизнь", - говорится в сообщении.
На данный момент ребенок с мамой находятся в Польше, где ему оказывают помощь.
"Ежедневно с мальчиком занимаются врачи, чтобы хотя бы поддерживать его теперешнее состояние. Важно, чтобы Егор не потерял тех навыков, что уже имеет, – самостоятельно сидеть, двигать руками, держать голову, глотать, дышать. По словам врачей, Егорчик-один из сильнейших пациентов, и шансы выжить у него очень велики. Но при условии, что будет сделан укол препарата", - говорится в сообщении.
"Ежедневно с мальчиком занимаются врачи, чтобы хотя бы поддерживать его теперешнее состояние. Важно, чтобы Егор не потерял тех навыков, что уже имеет, – самостоятельно сидеть, двигать руками, держать голову, глотать, дышать. По словам врачей, Егорчик-один из сильнейших пациентов, и шансы выжить у него очень велики. Но при условии, что будет сделан укол препарата", - говорится в сообщении.
Для семьи стоимость инъекции является неподъемной, поэтому они обращаются за помощью к украинцам.
На данный момент уже удалось собрать около 200 тысяч долларов - это около 9% от всей необходимой суммы.
На данный момент уже удалось собрать около 200 тысяч долларов - это около 9% от всей необходимой суммы.
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