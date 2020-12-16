Семья полицейского из Броваров нуждается в срочной помощи для спасения сына





Как передает Politeka.net , об этом сообщили на Facebook-страничке Национальной полиции Украины.

У мальчика Егора редкое нервно-мышечное заболевание-спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Чтобы выжить, ему необходим укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» стоимостью более 2,3 миллиона долларов.



"Ввести препарат нужно успеть до двух лет. Тогда у мальчика будет шанс на жизнь", - говорится в сообщении.

На данный момент ребенок с мамой находятся в Польше, где ему оказывают помощь.



"Ежедневно с мальчиком занимаются врачи, чтобы хотя бы поддерживать его теперешнее состояние. Важно, чтобы Егор не потерял тех навыков, что уже имеет, – самостоятельно сидеть, двигать руками, держать голову, глотать, дышать. По словам врачей, Егорчик-один из сильнейших пациентов, и шансы выжить у него очень велики. Но при условии, что будет сделан укол препарата", - говорится в сообщении.