Відома співачка Еріка Герцег, колишня солістка групи "ВІА Гра", якій приписували роман з продюсером Костянтином Меладзе, показала себе в новому образі

На фото Еріка позує в штанях, піджаку, який вирішила розкрити, підборах і капелюшку. Красуня руками закрила зону декольте, щоб нічого зайвого не засвітити. Дівчина розставила ноги в сторони, вражаючи зухвалим чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не завжди впевнена в собі, я ж людина, таке буває у всіх. Впевнена тільки в тому, що все що відбувається зі мною, це так повинно бути", - написала Еріка.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Еріка, де можна прочитати інтерв'ю з журналу Cosmopolitan?", "Трохи стиль Лободи", " Правильно, ви-людина! Що вже викликає сумніви", "Поза, звичайно, ж не в тему", "просто красиво неповторна краща відпадна королева".

Ми писали, що колишня солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег потрясла несподіваним чином.

Худорлява блондинка "потонула" в піджаку, який виглядав на ній злегка завеликим. Під піджак красуня одягла сріблястий гольфик, а на ноги - туфлі на високих підборах.

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