Известная певица Эрика Герцег, бывшая солистка группы "ВИА Гра", которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, показала себя в новом образ
На фото Эрика позирует в штанах, пиджаке, который решила раскрыть, каблуках и шляпке. Красотка руками закрыла зону декольте, чтобы ничего лишнего не засветить. Девушка расставила ноги в стороны, поражая дерзким образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я не всегда уверена в себе, я же человек, такое бывает у всех. Уверена только в том, что все что происходит со мной, это так должно быть", - написала Эрика.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Эрика, где можно прочитать интервью из журнала Cosmopolitan?", "Немного стиль Лободы", "Правильно, вы-человек! Что уже вызывает сомнения", "Поза, конечно, же не в тему", "Просто красиво неповторимая лучшая отпадная королева".
Мы писали, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег потрясла неожиданным образом.
Худощавая блондинка "утонула" в пиджаке, который смотрелся на ней слегка великоватым. Под пиджак красотка надела серебристый гольфик, а на ноги - туфли на высоком каблуке.
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