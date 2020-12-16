На Чернігівщині у лобовому зіткненні двох легковиків загинули люди

Так, жахлива лобова ДТП між Cherry M11 і Renault Megane забрала життя обох водіїв, а також одного пасажира, ще четверо отримали травми. Від удару передні частини автомобілів роздрібнило майже повністю.

Як передає Politeka.net, про повідомляти на сайті ГУНП в області.

Аварія сталася приблизно о 4 годині ранку 16 грудня біля села Лихачев Носівського району.

Поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Chery виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся з автомобілем Renault Megane, за кермом якого був 44-річний чоловік.

В результаті аварії загинули обидва водії і пасажир Chery Amulet. Ще чотири пасажири (по два з кожної машини) з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Всі загиблі та постраждалі-жителі Сумської області.

Судячи по знімках удар був настільки сильним, що машини відлетіли в бік огорожі і погнули її. Крім того, від авто залишилася тільки назва, адже в результаті аварії бампери роздробило на шматки.

Поліція з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках розслідування за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.