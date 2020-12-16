На Черниговщине в лобовом столкновении двух легковушек погибли люди

Так, ужасное лобовое ДТП между Cherry M11 и Renault Megane унесла жизни обоих водителей, а также одного пассажира, еще четверо получили травмы. От удара передние части автомобилей раздробило почти полностью.

Как передает Politeka.net, об сообщается на сайте ГУНП в области.

Авария произошла примерно в 4 часа утра 16 декабря возле села Лихачев Носовского района.

Полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля Chery выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Renault Megane, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате аварии погибли оба водителя и пассажир Chery Amulet. Еще четыре пассажира (по два из каждой машины) с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие - жители Сумской области.

Судя по снимкам удар был настолько сильным, что машины отлетели в сторону ограждения и погнули его. Кроме того, от авто осталось только название, ведь в результате аварии бамперы раздробило на куски.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках расследования по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.