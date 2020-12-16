Українці в Польщі врятували дитину, яка ледь не задихнулася



Про героїчний вчинок розповіли у виданні "Zaxid.net".

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич родом з Тернопільщини. Хлопці зараз будують школу в польському селі Нова Весь.





З будинку, розташованого поруч, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти.

"Я тримав дитину на руках, інший тримав ноги, третій – голову. Ми легенько стукали малого по спині, потім поклали хлопця животом мені на коліно і так стукали по спині поки він не відригнув. У такому стані ми тримали хлопця, поки не приїхала швидка. Весь час дитину вмивали снігом, щоб він не втратив свідомість. Добре, що ми тоді не розгубилися, але в шоці ще два дні потім були", - поділився один з героїв.

Мер польського містечка подякував українцям за воістину героїчний вчинок, а поляки в соцмережах були в захваті блискавичної реакції українців.

Раніше ми повідомляли, що в Києві загублену дитину повернули бабусі.

Так, повідомляється, що завдяки небайдужому громадянину патрульні Києва розшукали хлопчика, який загубився.

Патрульні уточнили, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що бабуся втратила з поля зору свого 9-річного онука. Пошуки увінчалися успіхом і хлопчика повернули в сім'ю.





Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.

Раніше Politeka писала, на острівці безпеки в Харкові страшна аварія, лікарі рятують дитину.



