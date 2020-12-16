Українці в Польщі врятували дитину, яка ледь не задихнулася
Про героїчний вчинок розповіли у виданні "Zaxid.net".
Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич родом з Тернопільщини. Хлопці зараз будують школу в польському селі Нова Весь.
З будинку, розташованого поруч, вибігла жінка з криками про допомогу і маленькою дитиною на руках. Хлопці відразу підбігли до матері, на той момент дитина вже не дихала і почала синіти.
"Я тримав дитину на руках, інший тримав ноги, третій – голову. Ми легенько стукали малого по спині, потім поклали хлопця животом мені на коліно і так стукали по спині поки він не відригнув. У такому стані ми тримали хлопця, поки не приїхала швидка. Весь час дитину вмивали снігом, щоб він не втратив свідомість. Добре, що ми тоді не розгубилися, але в шоці ще два дні потім були", - поділився один з героїв.
"Холостячка "Ксенія Мішина підкорила дочку свого фаворита, вирізане з ефіру злили в мережу: "Як можна було..."
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Корольова, яка втекла від Тарзана, розбурхала новою зовнішністю і не тільки: "Без цього надутого жеребця..."
Мер польського містечка подякував українцям за воістину героїчний вчинок, а поляки в соцмережах були в захваті блискавичної реакції українців.
Раніше ми повідомляли, що в Києві загублену дитину повернули бабусі.
Так, повідомляється, що завдяки небайдужому громадянину патрульні Києва розшукали хлопчика, який загубився.
Патрульні уточнили, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що бабуся втратила з поля зору свого 9-річного онука. Пошуки увінчалися успіхом і хлопчика повернули в сім'ю.
Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.
Раніше Politeka писала, на острівці безпеки в Харкові страшна аварія, лікарі рятують дитину.