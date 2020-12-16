Украинцы в Польше спасли ребенка, который едва не задохнулся



О героическом поступке рассказали в издании "Zaxid.net".

Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич родом из Тернопольщины. Ребята сейчас строят школу в польском селе Новая Весь.





Из дома, расположенного рядом, выбежала женщина с криками о помощи и маленьким ребенком на руках. Ребята сразу подбежали к матери, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть.

"Я держал ребенка на руках, другой держал ноги, третий – голову. Мы легонько стучали малого по спине, потом положили парня животом мне на колено и так стучали по спине пока он не срыгнул. В таком состоянии мы держали парня, пока не приехала скорая. Все время ребенка умывали снегом, чтобы он не потерял сознание. Хорошо, что мы тогда не растерялись, но в шоке еще два дня потом были", - поделился один из героев.

Мэр польского городка поблагодарил украинцев за поистине героический поступок, а поляки в соцсетях были в восторге молниеносной реакции украинцев.

Ранее мы сообщали, что в Киеве потерявшегося ребенка вернули бабушке.

Так, сообщается, что благодаря неравнодушному гражданину патрульные Киева разыскали мальчика, который потерялся.

Патрульные уточнили, на линию 102 поступило сообщение о том, что бабушка потеряла из поля зрения своего 9-летнего внука. Поиски увенчались успехом и мальчика вернули в семью.





Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.



