Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка гурту "Серебро",

Артистка вражає шикарною зовнішністю, а особливу увагу заслуговує красива фігура, пише Politeka.net. Цього разу співачка позувала в чорному купальнику на найтонших бретельках.

Тканина купального вбрання обтягнула красиві груди знаменитості, а також виділила тонку талію.

Ольга була без косметики, а волосся прибрала назад.

У такому вигляді красуня позувала біля басейну.

"Плавання перед студією", - написала знаменитість.

Всього за 15 хвилин пост зібрав майже 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Фігура🤤 🤤 😍 😍 😍 😍", " яка гарна😍❤ ️", " Чесно кажучи фігура бомба", " просто шикарна Оленька👍 🔥 💜", " Оленька яка ж ти шикарна🔥 💖", "шикарна фігура", "прекрасна!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Подивися в мої очі, моя любов)))", " хочу до тебе! І крапка", "що за фотошоп🐨", "крім фігури, що-небудь показала б", "Божевільна💟 🔥 😘", "Ольга Юріївна така красива, яскрава, чарівна, чудова, класна співачка і дивовижна дівчина", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала серед поля без білизни. Зірка посвітила бюстом в маєчці на найтонших бретельках. Глибоке декольте притягувало погляд.

Завершив образ легкий макіяж. Ольга серйозно дивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна позувала в темних джинсах і тонкій білій майці з глибоким декольте.

"Знову зрозуміла, що деякі речі лежать неношеними вже не один рік (Хоча я регулярно його розбираю)...", - написала Ольга про свій гардероб.

Нагадаємо, екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді.

Як повідомляла Politeka, екс-"Серебро"в супер-відвертому декольте дала розгулятися фантазії:"Лазарєва поруч не вистачає".

Також Politeka писала, що екс-солістка "Серебро" блиснула пружними достоїнствами в пікантному декольте.