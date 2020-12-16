Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка гурту "Серебро",
Артистка вражає шикарною зовнішністю, а особливу увагу заслуговує красива фігура, пише Politeka.net. Цього разу співачка позувала в чорному купальнику на найтонших бретельках.
Тканина купального вбрання обтягнула красиві груди знаменитості, а також виділила тонку талію.
Ольга була без косметики, а волосся прибрала назад.
У такому вигляді красуня позувала біля басейну.
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"Плавання перед студією", - написала знаменитість.
Всього за 15 хвилин пост зібрав майже 16 тисяч лайків і багато коментарів.
"Фігура🤤 🤤 😍 😍 😍 😍", " яка гарна😍❤ ️", " Чесно кажучи фігура бомба", " просто шикарна Оленька👍 🔥 💜", " Оленька яка ж ти шикарна🔥 💖", "шикарна фігура", "прекрасна!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Подивися в мої очі, моя любов)))", " хочу до тебе! І крапка", "що за фотошоп🐨", "крім фігури, що-небудь показала б", "Божевільна💟 🔥 😘", "Ольга Юріївна така красива, яскрава, чарівна, чудова, класна співачка і дивовижна дівчина", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Оля Серябкіна позувала серед поля без білизни. Зірка посвітила бюстом в маєчці на найтонших бретельках. Глибоке декольте притягувало погляд.
Завершив образ легкий макіяж. Ольга серйозно дивилася в камеру.
Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна позувала в темних джинсах і тонкій білій майці з глибоким декольте.
"Знову зрозуміла, що деякі речі лежать неношеними вже не один рік (Хоча я регулярно його розбираю)...", - написала Ольга про свій гардероб.
Нагадаємо, екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді.
Як повідомляла Politeka, екс-"Серебро"в супер-відвертому декольте дала розгулятися фантазії:"Лазарєва поруч не вистачає".
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