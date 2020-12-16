Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро",

Артистка впечатляет шикарной внешностью, а особое внимание заслуживает красивая фигура, пишет Politeka.net. В этот раз певица позировала в черном купальнике на тончайших бретельках.

Ткань купального наряда обтянула красивую грудь знаменитости, а также выделила тонкую талию.

Ольга была без косметики, а волосы убрала назад.

В таком виде красотка позировала возле бассейна.

"Плавание перед студией 💧", - написала знаменитость.

Всего за 15 минут пост собрал почти 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Фигура🤤🤤😍😍😍😍", "Какая красивая 😍❤️", " Честно говоря фигура бомба", "Просто шикарная Оленька👍🔥💜", "Оленька какая же ты Шикарная🔥💖", "Шикарная фигура", "Прекрасная!!!🔥🔥🔥🔥🔥", "Посмотри в мои глаза, моя любовь)))", "Хочу к тебе! И точка", "Что за фотошоп 🐨", "Кроме фигуры, что-нибудь показала бы", "Безумная💟🔥😘", "Ольга Юрьевна такая красивая, яркая, неотразимая, великолепная, классная певица и удивительная девушка", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала среди поля без белья. Звезда посветила бюстом в маечке на тончайших бретельках. Глубокое декольте притягивало взгляд.

Завершил образ легкий макияж. Ольга серьезно смотрела в камеру.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина позировала в темных джинсах и тонкой белой майке с глубоким декольте.

«Опять поняла, что некоторые вещи лежат неношенными уже не один год (хотя я регулярно его разбираю)…", - написала Ольга о своем гардеробе.

Напомним, экс-солистка "Серебро" в белоснежном бикини полезла в бассейн в ноябре.

Как сообщала Politeka, экс-"Серебро" в супер-откровенном декольте дала разгуляться фантазии: "Лазарева рядом не хватает".

Также Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» блеснула упругими достоинствами в пикантном декольте.