Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, в білому купальнику підкреслила свою засмагу
Спокуслива модель посвітила ідеальним тілом на шезлонгу, пише Politeka.net. Хадід одягла білосніжний купальник, який обтягнув її груди і виглядав приголомшливо на "підсмажених" принадах.
Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.
Невеликі груди красиво виглядали в маленькому ліфчику, який завдяки своєму ажуру трохи їх збільшував.
Завершили образ стильні окуляри.
"Дизель шоу" покусився на святе, пішовши по стопах "Квартал 95": "Це ж треба, до такої гидоти..."
Красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися: "Капець, схожа"
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Корольова, яка втекла від Тарзана, розбурхала новою зовнішністю і не тільки: "Без цього надутого жеребця..."
Модель підігнула під себе ніжки і широко їх розставила.
Вона пограла з волоссям, зачесавши їх руками назад. Модель посміхнулася і опустила підборіддя.
"Поцілована сонцем 🦋", - написали автори поста у фан-групі.
За півгодини пост у фан групі зібрав десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі написали компліменти знаменитості.
"Засмагла лапочка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Белла Хадід на першому фото постала в чорному бікіні, а на другому - в стильному топі з зухвалим декольте. З їх допомогою манекенниця вкотре підкреслила свої природні дані. Її струнка, але з формами фігура дозволила однаково добре представляти речі будь-якого стилю і фасону.
Користувачі мережі довели, що модель виглядає чудово з макіяжем і без нього.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який виявився маленьким для її принад. Груди ледь не вистрибували з наряду і виглядали дуже спокусливо.
Крім того, не можна не відзначити тонку талію.
Модель демонструвала ідеальні вигини і форми, на підстилці, настеленій на газоні.
Нагадаємо, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.
А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.