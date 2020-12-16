Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, в білому купальнику підкреслила свою засмагу

Спокуслива модель посвітила ідеальним тілом на шезлонгу, пише Politeka.net. Хадід одягла білосніжний купальник, який обтягнув її груди і виглядав приголомшливо на "підсмажених" принадах.

Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.

Невеликі груди красиво виглядали в маленькому ліфчику, який завдяки своєму ажуру трохи їх збільшував.

Завершили образ стильні окуляри.

Модель підігнула під себе ніжки і широко їх розставила.

Вона пограла з волоссям, зачесавши їх руками назад. Модель посміхнулася і опустила підборіддя.

"Поцілована сонцем 🦋", - написали автори поста у фан-групі.

За півгодини пост у фан групі зібрав десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі написали компліменти знаменитості.

"Засмагла лапочка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід на першому фото постала в чорному бікіні, а на другому - в стильному топі з зухвалим декольте. З їх допомогою манекенниця вкотре підкреслила свої природні дані. Її струнка, але з формами фігура дозволила однаково добре представляти речі будь-якого стилю і фасону.

Користувачі мережі довели, що модель виглядає чудово з макіяжем і без нього.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід одягла білосніжний купальник, який виявився маленьким для її принад. Груди ледь не вистрибували з наряду і виглядали дуже спокусливо.

Крім того, не можна не відзначити тонку талію.

Модель демонструвала ідеальні вигини і форми, на підстилці, настеленій на газоні.

Нагадаємо, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.

А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.