Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, в белом купальнике подчеркнула свой загар
Соблазнительная модель посветила идеальным телом на шезлонге, пишет Politeka.net. Хадид надела белоснежный купальник, который обтянул ее грудь и смотрелся потрясающе на "поджаренных" прелестях.
Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.
Небольшая грудь красиво смотрелась в маленьком лифчике, который благодаря своему ажуру немного ее увеличивал.
Завершили образ стильные очки.
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Модель подогнула под себя ножки и широко их расставила.
Она поиграла с волосами, зачесав их руками назад. Модель улыбнулась и опустила подбородок.
"Поцелованная солнцем 🦋", - написали авторы поста в фан-группе.
За полчаса пост в фан группе собрал десятки лайков и немного комментариев. Пользователи написали комплименты знаменитости.
"Загорелая лапочка", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Белла Хадид на первом фото предстала в черном бикини, а на втором - в стильном топе с дерзким декольте. С их помощью манекенщица в который раз подчеркнула свои природные данные. Ее стройная, но с формами фигура позволила одинаково хорошо представлять вещи любого стиля и фасона.
Пользователи сети доказали, что модель выглядит прекрасно с макияжем и без него.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид надела белоснежный купальник, который оказался маленьким для ее прелестей. Грудь едва ли не выпрыгивала из наряда и смотрелась очень соблазнительно.
Кроме того, нельзя не отметить тонкую талию.
Модель демонстрировала идеальные изгибы и формы, на подстилке, настеленной на газоне.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.