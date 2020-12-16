Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, в белом купальнике подчеркнула свой загар

Соблазнительная модель посветила идеальным телом на шезлонге, пишет Politeka.net. Хадид надела белоснежный купальник, который обтянул ее грудь и смотрелся потрясающе на "поджаренных" прелестях.

Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.

Небольшая грудь красиво смотрелась в маленьком лифчике, который благодаря своему ажуру немного ее увеличивал.

Завершили образ стильные очки.

Модель подогнула под себя ножки и широко их расставила.

Она поиграла с волосами, зачесав их руками назад. Модель улыбнулась и опустила подбородок.

"Поцелованная солнцем 🦋", - написали авторы поста в фан-группе.

За полчаса пост в фан группе собрал десятки лайков и немного комментариев. Пользователи написали комплименты знаменитости.

"Загорелая лапочка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид на первом фото предстала в черном бикини, а на втором - в стильном топе с дерзким декольте. С их помощью манекенщица в который раз подчеркнула свои природные данные. Ее стройная, но с формами фигура позволила одинаково хорошо представлять вещи любого стиля и фасона.

Пользователи сети доказали, что модель выглядит прекрасно с макияжем и без него.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид надела белоснежный купальник, который оказался маленьким для ее прелестей. Грудь едва ли не выпрыгивала из наряда и смотрелась очень соблазнительно.

Кроме того, нельзя не отметить тонкую талию.

Модель демонстрировала идеальные изгибы и формы, на подстилке, настеленной на газоне.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.