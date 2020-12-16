21-річний українець став командиром взводу ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію бійця з позивним "Крим" розповіли на Facebook-сторінці штабу ООС.
"Андрій-майбутнє українського війська. Його рідний дім опинився в окупації. Тому він, як справжній патріот, взяв у руки зброю і пішов на війну – боротися за свою малу батьківщину у ворога", - йдеться в повідомленні.
Хлопчині всього двадцять один рік, але він вже командує підрозділом, який тримає оборону на одній з ділянок фронту на Луганщині. Андрій любить грати на скрипці, і вправляється з інструментом майже так само спритно, як і з автоматом.
Як передає Politeka.net, історію бійця з позивним "Крим" розповіли на Facebook-сторінці штабу ООС.
"Андрій-майбутнє українського війська. Його рідний дім опинився в окупації. Тому він, як справжній патріот, взяв у руки зброю і пішов на війну – боротися за свою малу батьківщину у ворога", - йдеться в повідомленні.
Хлопчині всього двадцять один рік, але він вже командує підрозділом, який тримає оборону на одній з ділянок фронту на Луганщині. Андрій любить грати на скрипці, і вправляється з інструментом майже так само спритно, як і з автоматом.
Попри юний вік, офіцер користується авторитетом і повагою в своєму підрозділі.
"Більшість його підлеглих старше за віком, і це трохи бентежило його в перші дні. І сьогодні він навіть радий такому стану справ і каже: «Нам є чому повчитися один у одного».
"Більшість його підлеглих старше за віком, і це трохи бентежило його в перші дні. І сьогодні він навіть радий такому стану справ і каже: «Нам є чому повчитися один у одного».
Про плани на майбутнє "Крим" говорить стримано: спочатку потрібно перемогти у війні. На питання, що для нього найважливіше, відповідає однозначно: "відсутність втрат в підрозділі!",- поділилися в штабі ООС.
Також ми повідомляли, що 23-річна українка стала командиром відділення морської піхоти.
Дівчина з позивним "Самара" є командиром відділення морської піхоти і, як стверджують її товариші по службі, дасть фору багатьом офіцерам.
Командиром Христина стала, коли їй навіть не було 22 років.
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