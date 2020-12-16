Попри юний вік, офіцер користується авторитетом і повагою в своєму підрозділі.



"Більшість його підлеглих старше за віком, і це трохи бентежило його в перші дні. І сьогодні він навіть радий такому стану справ і каже: «Нам є чому повчитися один у одного».

Про плани на майбутнє "Крим" говорить стримано: спочатку потрібно перемогти у війні. На питання, що для нього найважливіше, відповідає однозначно: "відсутність втрат в підрозділі!",- поділилися в штабі ООС.

Також ми повідомляли, що 23-річна українка стала командиром відділення морської піхоти.

Дівчина з позивним "Самара" є командиром відділення морської піхоти і, як стверджують її товариші по службі, дасть фору багатьом офіцерам.

Командиром Христина стала, коли їй навіть не було 22 років.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "потрапили в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця: залишилися дружина і двоє дітей.

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