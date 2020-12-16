21-летний украинец стал командиром взвода ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю бойца с позывным "Крым" рассказали на Facebook-страничке Штаба ООС.
"Андрей - будущее украинского войска. Его родной дом оказался в оккупации. Поэтому он, как настоящий патриот, взял в руки оружие и пошел на войну – бороться за свою малую родину у врага", - говорится в сообщении.
Пареньку всего двадцать один год, но он уже командует взводом, который держит оборону на одном из участков фронта на Луганщине. Андрей любит играть на скрипке, и упражняется с инструментом почти так же ловко, как и с автоматом.
Как передает Politeka.net, историю бойца с позывным "Крым" рассказали на Facebook-страничке Штаба ООС.
"Андрей - будущее украинского войска. Его родной дом оказался в оккупации. Поэтому он, как настоящий патриот, взял в руки оружие и пошел на войну – бороться за свою малую родину у врага", - говорится в сообщении.
Пареньку всего двадцать один год, но он уже командует взводом, который держит оборону на одном из участков фронта на Луганщине. Андрей любит играть на скрипке, и упражняется с инструментом почти так же ловко, как и с автоматом.
Несмотря на юный возраст, офицер пользуется авторитетом и уважением в своем подразделении.
"Большинство его подчиненных старше по возрасту, и это немного смущало его в первые дни. И сегодня он даже рад такому положению дел и говорит: «Нам есть чему поучиться друг у друга».
"Большинство его подчиненных старше по возрасту, и это немного смущало его в первые дни. И сегодня он даже рад такому положению дел и говорит: «Нам есть чему поучиться друг у друга».
О планах на будущее «Крым» говорит сдержанно: сначала нужно победить в войне. На вопрос, что для него важнее всего, отвечает однозначно: "Отсутствие потерь в подразделении!", - поделились в штабе ООС.
Также мы сообщали, что 23-летняя украинка стала командиром отделения морской пехоты.
Девушка с позывным "Самара" является командиром отделения морской пехоты и, как утверждают ее сослуживцы, даст фору многим офицерам.
Командиром Кристина стала, когда ей даже не было 22 лет.
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