Несмотря на юный возраст, офицер пользуется авторитетом и уважением в своем подразделении.



"Большинство его подчиненных старше по возрасту, и это немного смущало его в первые дни. И сегодня он даже рад такому положению дел и говорит: «Нам есть чему поучиться друг у друга».

О планах на будущее «Крым» говорит сдержанно: сначала нужно победить в войне. На вопрос, что для него важнее всего, отвечает однозначно: "Отсутствие потерь в подразделении!", - поделились в штабе ООС.

Также мы сообщали, что 23-летняя украинка стала командиром отделения морской пехоты.

Девушка с позывным "Самара" является командиром отделения морской пехоты и, как утверждают ее сослуживцы, даст фору многим офицерам.

Командиром Кристина стала, когда ей даже не было 22 лет.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "попали в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.

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