Дев'ятимісячна дитина постраждала від загоряння подушки в Києві



Як передає Politeka.net, про це передавати волонтер Злата Некрасова на своїй сторінці в Facebook.



За її словами, у дитини обпалено 12% обличчя.

"Сталося все вночі, Малятко спало, поруч з ліжечком була розетка, яка якимось чином загорілася, від розетки загорівся шнур від холодильника, подушечка дитини спалахнула вогнем", - розповіла волонтер.

Мама дитини вчасно почула запах диму і змогла врятувати дитину від більш важких травм.

"Зараз Анна в реанімації, крім опіку вона надихалася димом, в даний момент знаходиться під киснем. Мама малятка вихованка дитячого інтернату, тата у дитини немає, допомогти їм нікому", - повідомила волонтер і прикріпила реквізити рахунків.

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