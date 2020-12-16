Дев'ятимісячна дитина постраждала від загоряння подушки в Києві
Як передає Politeka.net, про це передавати волонтер Злата Некрасова на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, у дитини обпалено 12% обличчя.
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