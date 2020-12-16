Девятимесячный ребенок пострадал от возгорания подушки в Киеве



Как передает Politeka.net, об этом сообщила волонтер Злата Некрасова на своей страничке в Facebook.



По ее словам, у ребенка обожжено 12% лица.

"Произошло всё ночью, малышка спала, рядом с кроваткой была розетка, которая каким то образом загорелась, от розетки загорелся шнур от холодильника, подушечка ребёнка вспыхнула огнём", - рассказала волонтер.

Мама ребенка вовремя услышала запах дыма и смогла спасти малышку от более тяжелых травм.

"Сейчас Анна в реанимации, помимо ожога она надышалась дымом, в данный момент находится под кислородом. Мама малышки воспитанница детского интерната, папы у ребёнка нет, помочь им некому", - сообщила волонтер и прикрепила реквизиты счетов.

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У мальчика Егора редкое нервно-мышечное заболевание-спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Чтобы выжить, ему необходим укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» стоимостью более 2,3 миллиона долларов.



На данный момент уже удалось собрать около 200 тысяч долларов - это около 9% от всей необходимой суммы.

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