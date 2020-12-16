Девятимесячный ребенок пострадал от возгорания подушки в Киеве
Как передает Politeka.net, об этом сообщила волонтер Злата Некрасова на своей страничке в Facebook.
По ее словам, у ребенка обожжено 12% лица.
Ранее мы сообщали, что семья полицейского из Броваров нуждается в срочной помощи для спасения сына.
У мальчика Егора редкое нервно-мышечное заболевание-спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Чтобы выжить, ему необходим укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» стоимостью более 2,3 миллиона долларов.
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Напомним, масштабное ЧП на одесском побережье, пламя уничтожило базу отдыха.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул в Харькове, 50 спасателей вступили в битву с огнем.
Также Politeka писала, что огонь охватил многоэтажку в Киеве, люди вынуждены выпрыгивать из окон.