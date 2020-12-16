Філіп Кіркоров і Ольга Бузова вирішили переспівати одну з композицій Алли Пугачової
Про це пише Стархіт.
Так, зірки російського шоу-бізнесу вирішили переплюнути примадонну, виконавши її композицію "Сильна жінка".
Ольга Бузова і Філіп Кіркоров не раз зізнавалися, що обожнюють Аллу Пугачову і її творчість, і під час останньої зустрічі вирішили переспівати один з хітів примадонни.
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Зірки виконали один з приспівів пісні, але така інтерпретація припала до душі не всім шанувальникам.
Одні з коментаторів відзначили, що давно чекали дуету Філіпа Кіркорова і Ольги Бузової, а інші закликали співаків не чіпати класику Алли Пугачової.
"Де Бузова, а де Алла Пугачова. Тут навіть порівнювати нерозумно", "Оля-молодець! Вона теж сильна жінка, і їй підходить ця пісня", "не дуже вийшло. Ольга не знає слів пісні, через що виглядає нерозумно", - озвучили свою думку някі користувачі.
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Так, зірка Ольга Бузова в хорошому настрої поділилася з фанатами знімком, яке було зроблено по завершенню ток-шоу, в якому співачка в якості ведучої.
Ефір зірка проводила білій блузці з величезним декольте, а також сірому костюмі-двійці. Образ Бузова доповнила яскравим макіяжем і міні-кісками.
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