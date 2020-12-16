Филипп Киркоров и Ольга Бузова решили перепеть одну из композиций Аллы Пугачевой

Об этом пишет Стархит.

Так, звезды российского шоу-бизнеса решили переплюнуть примадонну, исполнив ее композицию "Сильная женщина".

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Ольга Бузова и Филипп Киркоров не раз признавались, что боготворят Аллу Пугачеву и ее творчество, и во время последней встречи решили перепеть один из хитов примадонны.

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Звезды исполнили один из припевов песни, но такая интерпретация пришлась по душе не всем поклонникам.

Одни из комментаторов отметили, что давно ждали дуэта Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, а другие призвали певцов не трогать классику Аллы Пугачевой.

«Где Бузова, а где Алла Пугачева. Тут даже сравнивать глупо», «Оля — молодец! Она тоже сильная женщина, и ей подходит эта песня», «Не очень получилось. Ольга не знает слов песни, из-за чего выглядит глупо», - озвучили свое мнение нкоторые пользователи.

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