Филипп Киркоров и Ольга Бузова решили перепеть одну из композиций Аллы Пугачевой
Об этом пишет Стархит.
Так, звезды российского шоу-бизнеса решили переплюнуть примадонну, исполнив ее композицию "Сильная женщина".
Ольга Бузова и Филипп Киркоров не раз признавались, что боготворят Аллу Пугачеву и ее творчество, и во время последней встречи решили перепеть один из хитов примадонны.
51-летняя Лопес забыла о приличиях во время танца в мини-платье: "Допрыгалась, видно все"
Ушел из жизни легендарный украинец: ему рукоплескали миллионы
Обожаемая миллионами актриса отошла в мир иной, невосполнимая потеря: подробности трагедии
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
Звезды исполнили один из припевов песни, но такая интерпретация пришлась по душе не всем поклонникам.
Одни из комментаторов отметили, что давно ждали дуэта Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, а другие призвали певцов не трогать классику Аллы Пугачевой.
«Где Бузова, а где Алла Пугачева. Тут даже сравнивать глупо», «Оля — молодец! Она тоже сильная женщина, и ей подходит эта песня», «Не очень получилось. Ольга не знает слов песни, из-за чего выглядит глупо», - озвучили свое мнение нкоторые пользователи.
До этого мы писали, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала, как проходит ее рабочий день
Так, звезда Ольга Бузова в хорошем настроении поделилась с фанатами снимком, которое было сделано по завершению ток-шоу, в котором певица в качестве ведущей.
Эфир звезда проводила белой блузке с огромным декольте, а также сером костюме-двойке. Образ Бузова дополнила ярким макияжем и мини-косичками.
Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье
Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала
Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию