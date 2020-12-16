Филипп Киркоров и Ольга Бузова решили перепеть одну из композиций Аллы Пугачевой

Об этом пишет Стархит.

Так, звезды российского шоу-бизнеса решили переплюнуть примадонну, исполнив ее композицию "Сильная женщина".

Ольга Бузова и Филипп Киркоров не раз признавались, что боготворят Аллу Пугачеву и ее творчество, и во время последней встречи решили перепеть один из хитов примадонны.

Звезды исполнили один из припевов песни, но такая интерпретация пришлась по душе не всем поклонникам.

Одни из комментаторов отметили, что давно ждали дуэта Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, а другие призвали певцов не трогать классику Аллы Пугачевой.

«Где Бузова, а где Алла Пугачева. Тут даже сравнивать глупо», «Оля — молодец! Она тоже сильная женщина, и ей подходит эта песня», «Не очень получилось. Ольга не знает слов песни, из-за чего выглядит глупо», - озвучили свое мнение нкоторые пользователи.

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