Відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, розслабилася на відпочинку в маленькому купальнику

Знаменитість виблискує найапетитнішими місцями у відвертих образах, передає Politeka.net. Дивлячись на чудову фігуру Амбросіо важко уявити, що вона народила двох дітей.

А фігура дійсно гідна заздрості. Зірка була в маленькому купальнику, які дозволив помилуватися достоїнствами у всій красі.

Ліфчик обтягнув і підняв бюст зірки. В результаті форми ледь не вискакували з нього і магнітили погляд.

Тонка талія, красивий прес - все це варте уваги і відірватися від цієї краси нереально.

Завершили фантастичний образ Алессандри різні прикраси на шиї й руці.

Модель розпустила довге волосся, яке тут же розвіяв вітер. Вона пильно дивилася в камеру.

За 10 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік красуні.

"Гаряча безсоромниця", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо позувала в мікро-бікіні світло-рожевого відтінку і в капітанському кашкеті майстерно керувала яхтою, вміло схопившись за штурвал.

Модель встигала не тільки крутити агрегат, але і танцювати, заграючи з публікою по той бік екрану.

"Всі на борт ⚓️ Круїз з капітаном а.⛴ ✨", - йдеться в підписі.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо продемонструвала шикарні вигини на пляжі. Зірка одягла блакитне бікіні.

Крихітні трусики оголили пружні сідниці, давши ними помилуватися вдосталь. Стрункі ніжки притягували погляд не менше.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».