Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, расслабилась на отдыхе в маленьком купальнике

Знаменитость сверкает самыми аппетитными местами в откровенных образах, передает Politeka.net. Глядя на восхитительную фигуру Амбросио трудно представить, что она родила двоих детей.

А фигура действительно достойна зависти. Звезда была в маленьком купальнике, которые позволил полюбоваться достоинствами во всей красе.

Лифчик обтянул и приподнял бюст звезды. В результате формы едва ли не выскакивали из него и магнитили взгляд.

Тонкая талия, красивый пресс - все это стоит внимания и оторваться от этой красоты нереально.

Завершили фантастический образ Алессандры разные украшения на шее и руке.

Модель распустила длинные волосы, которые тут же развеял ветер. Она пристально смотрела в камеру.

За 10 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону красотки.

"Горячая бесстыдница", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио позировала в микро-бикини светло-розового оттенка и в капитанской фуражке мастерски управляла яхтой, умело схватившись за штурвал.

Модель успевала не только крутить агрегат, но и танцевать, заигрывая с публикой по ту сторону экрана.

"Все на борт ⚓️ Круиз с капитаном А. ⛴✨", - говорится в подписи.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио продемонстрировала шикарные изгибы на пляже. Звезда надела голубое бикини.

Крохотные трусики оголили упругие ягодицы, дав ими полюбоваться вдоволь. Стройные ножки притягивали взгляд не меньше.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».